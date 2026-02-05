Haberler

Ordu'da Apartmanın Bahçesinde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, bir apartmanın giriş katında bulunan hırdavat dükkanının bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde 5 katlı bir apartmanın giriş katındaki hırdavat dükkanın bahçesinde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Mustafakemalpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın giriş katındaki Sezer E.'ye ait hırdavat dükkanının bahçesinde saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dükkana ait inşaat malzemelerinin bulunduğu bahçedeki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık müdahalesiyle apartmanın diğer katlarına sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
