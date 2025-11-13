Haberler

Fatsa'da Göçük Altında Kalan Kamyon Şoförü Toprağa Verildi

Fatsa'da Göçük Altında Kalan Kamyon Şoförü Toprağa Verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki taş ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 75 yaşındaki kamyon şoförü Mustafa Ahmet Şahin, 6 gün süren arama kurtarma çalışmasının ardından cansız bedenine ulaşılarak defnedildi.

ORDU'nun Fatsa ilçesindeki taş ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan, cansız bedenine 6 gün sonra ulaşılan kamyon şoförü Mustafa Ahmet Şahin (75), toprağa verildi.

Fatsa ilçesindeki taş ocağında 5 Kasım'da yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, çalışma halindeki iş makinesi ve kamyonun üzerine düştü. İş makinesi operatörü Burak Kilci (25) ile kamyon şoförü Mustafa Ahmet Şahin, göçük altında kaldı. İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cansız bedenini çıkarırken, kamyon şoförü Mustafa Ahmet Şahin'e ise ulaşılamadı. Yeni bir göçük olma ihtimaline karşı, arama kurtarma çalışması 6 Kasım'da durduruldu.

Dün, Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri ve diğer paydaşlar tarafından bölgede yapılan incelemeler neticesinde gerekli güvenlik önlemleri alındı. AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin de katılımıyla iş makineleriyle arama çalışmaları tekrar başladı. Çalışmalarda Mustafa Ahmet Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı. Toprak ve kaya parçalarının altından çıkarılan Şahin'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mustafa Ahmet Şahin'in cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ne getirildi. Şahin'in cenazesine ailesi ve yakınları katıldı. İlçedeki Hz. Hamza Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Mustafa Ahmet Şahin, Fatsa Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar

Gürsel Tekin'in makam odasında mide bulandıran görüntü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÇelik Mustafa:

Doğru rehberlik olmadan hisse senetlerine körü körüne yatırım yapmayın. Kendi başıma işlem yapmaya çalışırken çok para kaybettim, ancak Analist Nelson devreye girdiğinden beri büyük kârlar elde ediyorum. Platformu ve stratejisiyle 449.000 doların üzerinde kazandım. Kendisine Telegram'da Nildatrading adresinden ulaşabilirsiniz, her zaman rehberlik etmeye hazır.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü

Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Gana'da askere alım izdihamında 6 kişi hayatını kaybetti

Askere alım başvurusunda izdiham çıktı: 6 kişi hayatını kaybetti
Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü

Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor

Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Dursun Özbek'ten Eren Elmalı hakkında olay yaratacak sözler

Dursun Özbek'ten bahis oynayan Eren hakkında olay yaratacak sözler
Paraya para demeyecek! İşte Roberto Mancini'nin yeni takımı

Paraya para demeyecek! İşte Mancini'nin yeni takımı
Işın Karaca'ya nazar değdi! Hastane odasından paylaşım yaptı

Ünlü şarkıcı hastaneden bu kareyi paylaştı: Gecenin sonu
İBB iddianamesinde yeni detaylar! Sanatçı Ercan Saatçi ve Serkan Balbal'ın da hapsi isteniyor

İBB iddianamesinde yeni detaylar! İki ünlü ismin hapsi isteniyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.