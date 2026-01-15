Ordu'da forklift kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Haberler

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir fabrikada iki forkliftin çarpışması sonucu Saadettin E. hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki fabrikada iki forkliftin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

İlçedeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada Saadettin E. ile Ö.Ö'nün kullandığı forklift çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Saadettin E, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saadettin E., hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
