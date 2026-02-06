Haberler

Ordu'da afetzede aile depremlerin yıl dönümünde çorba dağıttı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla afetzede bir aile çorba ikramında bulundu. Saadet Gündüz, düzenledikleri etkinliği dayanışma ve farkındalık amacıyla yaptıklarını belirtti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan afetzede aile, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla çorba ikramında bulundu.

Depremlerin ardından Hatay'dan ailesiyle Ordu'nun Fatsa ilçesine gelen Saadet Gündüz (42), kendisinin işlettiği lokantada hazırladığı çorbayı eşinin de desteğiyle Sakarya Mahallesi'nde dağıttı.

Gündüz, yaptığı açıklamada, 3 yıl önce depremi yaşadıklarını hatırlatarak, "Soğuk, yağmur vardı. Acılarımız hala taze. Hani aradan zaman geçti, hayat devam ediyor ama insan yaşadıklarını hiçbir zaman unutamıyor. Kaybettiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutamıyoruz, her zaman aklımızdalar." dedi.

Farkındalık ve dayanışma örneği olması açısından böyle bir etkinlik yaptıklarını dile getiren Gündüz, "Fatsa bize kucak açtı. Gerçekten burada mutluyuz. Memleketimizden ve ailelerimizden uzakta olduğumuz için hüzün ve özlem var. Ama onlar bizi çok sevdi, biz de onları çok sevdik." diye konuştu.

Vatandaşlardan Hüsam Türk ise depremzedelerin kendilerinin misafiri olduğunu belirterek, "Onlar bizim başımızın tacı. Hepsinden Allah razı olsun. Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Nursel Kızıl - Güncel
