Fatsa'da evde çıkan yangın söndürüldü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 5 katlı bir binanın 4. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana geldi.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Kurtuluş Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Nursel Kızıl