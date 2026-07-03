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Fatsa'da evde çıkan yangın söndürüldü

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde 5 katlı bir binanın 4. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Nursel Kızıl
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