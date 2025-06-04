Fatoş Metin, Eşinin Hayalini Devam Ettirecek

Çankırı'da hafta sonu yapılan muhtarlık seçimlerinde Buğday Pazarı Mahallesi muhtarı seçilen Fatoş Metin, vefat eden muhtar eşinin yarım bıraktığı işleri tamamlamak istiyor.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Buğday Pazarı Mahallesi Muhtarı seçilen Dursun Metin'in 10 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından 1 Haziran'da seçimlere gidildi, Dursun Metin'in eşi Fatoş Metin yeni muhtar seçildi.

Dört çocuk annesi Metin, AA muhabirine, otuz yıllık evlilikleri olduğunu ve yaklaşık iki ay önce eşini kaybettiğini belirtti.

Eşinin yarım kalan hayalini gerçekleştirmek için muhtarlığa aday olduğunu anlatan Metin, "Eşim bu yola üç yıl önce çıktı. Mahallemize kendini sevdirdi. Hayali muhtar olmaktı." dedi.

Dursun Metin'in 10 Nisan'da hayatını kaybettiğini ifade eden Fatoş Metin, "Onun bu hayalini, yarım bıraktığı yerden devam ettirmek benim için hem bir sorumluluk hem de bir onur oldu." diye konuştu.

Eşinin projelerinden bazılarını hayata geçirdiğini, ancak tamamlayamadığı projeleri olduğunu belirten Metin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık ocağı ve eczaneyi mahallemize kazandırdı. Ama onun yapmak istediği başka şeyler de vardı. O projelere sahip çıkacağım. Mahalle sakinlerimiz beni bağrına bastı, bu yolda onlarla birlikte yürüyeceğim. Bu dönem eşimin hakkıydı, onun emeği vardı. Rabbim bana nasip etti. İnşallah alnımın akıyla bu görevi yerine getireceğim."

Metin, mahalle halkına kendisine verdiği destek için teşekkür eden Metin, "Hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum, eşimin adına da onlara çok teşekkür ediyorum. Biliyorum eşim hissediyor, mazbatayı alınca mezarına gitmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.