Haberler

Fatma Şahin, Gençlerle Buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek, gençliğin önemine vurgu yaptı ve şehirde öğrenci dostu bir ortam yaratacaklarını belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gençlik Buluşmaları" kapsamında Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (GİBTÜ) öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversitenin konferans salonunda konuşan Şahin, gençlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Gençlerin en değerli hazine olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Yeni bir dünya kuruluyor. Bu yeni dünyada ne kadar petrolün, doğalgazın, altının var ise o kadar zenginsin dünyası, ölmüş ve bitmiştir. Ne kadar yetişmiş insan gücün, beşeri sermayenin ve insanın var? O yüzden bu insan meselesinin tanımlaması çok mühim. Hele bir de öğrencilerimizi bu ufukta yetiştirmek, onların geleceğe, iyi bir belediye başkanı, iyi bir rektör, iyi bir yönetici olarak yetiştirmek en büyük mesuliyetimizdir. "

Şahin, öğrenci dostu şehir olmak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek "Birbirimize nasıl destek olacağız ? Esas mesele bu. Her birinizi iyi yetiştirdiğimiz zaman bizim korkacak bir dünyamız yok. Biz sevgiye, muhabbete Hazreti Mevlana'nın, Yunus Emre'nin diliyle bakacağız."dedi.

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir ise programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrencilerin sosyo-kültürel aktivitelerini arttırmak için daha çok program yapmak istediklerini dile getiren Demir, "Bütün Türkiye tarafından bu şehir bundan sonra öğrenci ve üniversite dostu şehir algısı çok daha yükselmiş bir şekilde görülmüş olacak." ifadelerini kullandı.

Programa, Gaziantep Büyükşehir Başkan Vekili Zehra Ünal, GİBTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feridun Bilgin ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle

Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.