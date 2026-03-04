Fatma Nur Çelik ve Kızını Kadınlar Uğurladı... Cenazenin Taşınması Sırasında "Çocuk Katilleri Hesap Verecek" Sloganı Atıldı

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Ayhan Şengüler'in kızına yönelik cinsel istismar davası devam ederken dün Zeytinburnu sahilinde ölü bulunan Fatma Nur Çelik ile 8 yaşındaki kızı Hifa İkra Şengüler son yolculuğuna uğurlandı. Ümraniye Hidayet Camii'ndeki cenaze töreni sonrasında kadınlar erkeklerin tabutu taşımasına izin vermedi. Anne ve kızı cenaze aracına "Ayhan Şengüler tutuklu yargılansın", "Çocuk katilleri hesap verecek" ve "Asla yalnız yürümeyeceksin" sloganlarıyla taşındı.

Kendisinin de istismara uğradığını belirten ve kızına yönelik cinsel istismarla suçladığı babası Ayhan Şengüler'e yönelik mücadelesiyle tanınan ancak dün Zeytinburnu sahilinde ölü bulunan Fatma Nur Çelik ile 8 yaşındaki kızı Hifa İkra Şengüler son yolculuğuna uğurlandı. Ümraniye Hidayet Camii'ndeki cenaze törenine Fatma Nur Çelik'in avukatlığını yapan Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği'nden avukatlar, CHP Aile ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanı Aylin Nazlıka, Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil, CHP PM Üyesi Baran Seyhan, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, CHP Kadın Kolları temsilcileri, kadın örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kadınlar erkeklere izin vermedi

Ümraniye Hidayet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından erkekler tabutları cenaze aracına taşımak üzere musallaya yöneldi. Ancak, kadınlar buna engel oldu. Fatma Nur Çelik ve Hifa İkra Şengüler'in tabutlarını omuzlayan kadınlar "Ayhan Şengüler tutuklu yargılansın", "Çocuk katilleri hesap verecek" ve "Asla yalnız yürümeyeceksin" sloganlarıyla taşıdı. Cenaze daha sonra Ihlamurkuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Suçlanan babanın cenazeye katılması mahkeme kararıyla yasaklanmıştı

Bakırköy 12. Aile Mahkemesi, Avukatın Sesi İnisiyatifi'nin başvurusu üzerine, Ayhan Şengüler'in cenazeye katılmaması ve tören alanına yaklaşmaması yönünde tedbir kararı vermişti.

Kaynak: ANKA