İett, Fatma Nur Çelik Öğretmenin Anısını Yaşatacak

Güncelleme:
İstanbul'da bir öğrenci tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik öğretmenin hatırası, İETT tarafından özel tasarlanan bir otobüsle yaşatılacak. Otobüs, 8 Mart'tan itibaren Anadolu Yakası'nda hizmet vermeye başlayacak.

(İSTANBUL) - İstanbul'da bir öğrencisinin saldırısı sebebiyle hayatını kaybeden ve tüm Türkiye'yi yasa boğan Fatma Nur Çelik öğretmenin hatırası İstanbul'da yaşatılacak.

İett, Fatma Nur öğretmen için bir otobüsünü özel olarak tasarladı ve 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nden itibaren başlamak üzere İstanbul Anadolu Yakası'nda göreve başlattı. Otobüste, Fatma Nur Çelik'in resmi ile "Fatma Nur Çelik Öğretmeni saygı ve rahmetle anıyoruz. Unutmayacağız" yazısı yer aldı.

Özellikle Fatma Nur öğretmenin görev yaptığı okul bölgesinde hizmet verecek İETT Otobüsü, UM40 Atatürk Mahallesi – Necip Fazıl Metro Hattı ile ve 9K Atatürk Mahallesi – Kadıköy hatlarında çalışacak.

İETT ayrıca, Fatma Nur öğretmenin görev yaptığı ve şimdi onun adını taşıyan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bölgesindeki durağın adını da Öğretmen Fatma Nur Çelik durağı olarak değiştirme kararı aldı.

Kaynak: ANKA
