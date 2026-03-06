Haberler

Çekmeköy'de bıçaklı saldırıda ölen öğretmenin adı ilçedeki bakımevinde yaşatılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çekmeköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in adı, ilçede yapımı süren çocuk gündüz bakımevine verilecek. Bu uygulama ile öğretmenin hatırası kalıcı olarak yaşatılacak.

Çekmeköy'de, görev yaptığı okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in adı ilçede yapımı süren çocuk gündüz bakımevine verilecek.

Çekmeköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından Kirazlıdere Mahallesi'nde inşa edilen bakım evinin yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirilmesi planlanıyor.

Belediye yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda eğitim hayatını çocuklara adamış merhum öğretmenin hatırası ilçede kalıcı şekilde yaşatılacak.

Modern donanımı ve güvenli yapısıyla hizmet verecek gündüz bakımevi, çocukların gelişimine katkı sağlayacak eğitim alanlarıyla Çekmeköylü ailelere hizmet sunacak.

Bu anlamlı isimle birlikte, merhum öğretmen Fatma Nur Çelik'in hatırası da gelecek nesiller tarafından yaşatılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, görevini büyük bir özveriyle yerine getirirken vefat eden kıymetli öğretmen Fatma Nur Çelik'in adını ilçede yaşatmak istediklerini belirtti.

Çerkez, "Kirazlıdere'de inşa ettiğimiz çocuk gündüz bakımevimize onun adını vererek hem hatırasını yaşatacak hem de çocuklarımızın eğitimine katkı sunacak bir eser bırakacağız. Öğretmenimizin adı Çekmeköy'de sonsuza kadar yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Adem Koç
Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak can verdi

Ünlü iş insanının feci sonu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü

Girdiği uygulama olay oldu!
Rusya tepkilerin ardından topa giriyor: Her şeyi yapacağız

Savaş büyüyecek gibi! Rusya tepkilerin ardından topa giriyor
Zeki Murat Göle'nin aylık kazancı tartışma yarattı

Zeki Murat Göle'nin aylık kazancı tartışma yarattı
Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Asansörden inmek için adımını attı ama... Sonrası korkunç

Asansörden inmek için adımını attı ama... Sonrası korkunç
Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı

Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı