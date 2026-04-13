Fatih Zeytinburnu ve Esenler'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 3 ilçedeki operasyonlarda 147 bin adet sentetik ecza hap, 11 kilo 500 gram skunk, 1 kilo 150 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında 4 Nisan Cumartesi günü Fatih, Zeytinburnu ve Esenler'de 2 ayrı evde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonlar sırasında adreslerde ve şüphelilere ait 3 araçta yapılan aramalarda; 147 bin adet sentetik ecza hap, 11 kilo 500 gram skunk, 1 kilo 150 gram kokain, 1 kilo beyaz renkli katkı maddesiyle 6 kilo A-M 2021 (bonzai hammaddesi) ele geçirildi.Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.