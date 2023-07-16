İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Şehzadebaşı Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Programa birçok önemli isim katıldı.

Fatih'teki Şehzadebaşı Camisi'nde 15 Temmuz Şehitleri anıldı

İSTANBUL - İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Şehzadebaşı Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Fatih Şehzadebaşı Camisi'nde 15 Temmuz şehitlerini anmak için ikindi namazına müteakip düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Ardından Prof. Dr. İlhan Varank başta olmak üzere 15 Temmuz şehitleri, Ali Haydar Varank için dua okundu.

Programa AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, eski AK Parti Milletvekili Mahir Ünal, ilçe belediye başkanları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Gençlik Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve çok sayıda kişi katıldı.