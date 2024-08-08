Fatih'te yol çökmesi sonucu minibüs çukura düştü
Fatih'te Karagümrük Mahallesi Edirnekapı Minibüs Durağı'nda yol çökmesi sonucu park halindeki minibüsün tekeri çukura düştü. Olayın ardından polis ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi ve minibüs kurtarıldı. Minibüs şoförü, içinde yolcu olmadığını belirtti.
Fatih'te, yol çökmesi sonucu park halindeki minibüsün tekeri çukura düştü.
Karagümrük Mahallesi Edirnekapı Minibüs Durağı'ndaki zeminde çökme nedeniyle park halindeki 34 M 1560 plakalı minibüsün sol arka tekeri çukura düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler iş makinesiyle minibüsü kurtardı, çukur belediye personeli tarafından kapatıldı.
Minibüs şoförü Ayhan Toğrul, durakta oturdukları sırada aracın yan yattığını gördüğünü belirterek, "Arabaya koştum, koşmamla beraber baktım araba çukura düştü. Arabaya binmeme bile fırsat vermedi. İçinde yolcu yoktu." dedi.