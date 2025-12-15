Haberler

Fatih'te yer işgali yüzünden çıkan kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Fatih'te iş yeri önünde yer işgali iddiasıyla çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerine intikal ederek durumu kontrol altına aldılar.

Fatih'te iş yeri önünde yer işgali nedeniyle çıkan kavgaya ilişkin 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Hobyar Mahallesi'nde sabah saatlerinde, dükkanın önünde yer işgali yapıldığı iddiasıyla 2 büfenin çalışanları arasında kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları sakinleştirdi.

Kavga sırasında bazı kişiler yaralanırken, polis 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olaya karışanlardan B.K. serbest bırakılırken S.E. ve S.D. "kasten yaralama" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Bu arada iş yeri çalışanı 2 kişi arasında çıkan tartışmanın diğer kişilerin de katılmasıyla kavgaya dönüşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
