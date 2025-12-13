Haberler

Fatih'te yasaklı yoldan dönüş yapan otomobilin neden olduğu kaza kamerada

Fatih'te yasaklı yoldan dönüş yapan bir otomobil, motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Çevre esnafı ise bölgede daha önce de kazaların meydana geldiğini belirtti.

Fatih'te yasaklı yoldan dönüş yapan otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Fevzipaşa Caddesi'nde 10 Aralık'ta akşam saatlerinde bir otomobil sürücüsü, U dönüşünün yasak olduğu yolda dönüş yaptı.

Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletin otomobile çarpması sonucu sürücü savruldu.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin yasaklı yerden dönüş yaptığı sırada caddede ilerleyen motosikletin araca çarpması yer alıyor.

Öte yandan cadde esnafından Gökhan Kadıoğlu, aynı yerde daha önce de kazaların gerçekleştiğini belirterek, "Bir motor, dönülmez yerden dönen arabaya hızlı bir şekilde vurdu. İnanılmaz derecede yaralanmış. Hep söylüyoruz, buralar kapansın ışık yapılsın diye. Çok kazalar oluyor. Feci bir kaza oldu burada. Çok hızlı bir şekilde gidiyordu, araç döner dönmez vurdu. Motosiklet yaklaşık 200 metre ileriye gitmiş." diye konuştu.

