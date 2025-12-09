Haberler

İstanbul -Fatih'te 20 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Fatih'te düzenlenen uyuşturucu ticareti operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Firari Y.K., 20 yıl hapis cezasıyla yakalanırken, ele geçirilen materyaller arasında uyuşturucu ve silahlar yer aldı.

Fatih'te uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 'yağma' suçundan hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan firari Y.K., yakalandı. 7 kişinin yakalandığı operasyonlarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucu tespit edilen Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlendi. 6 Aralık'ta düzenlenen operasyonda A.K., B.K., G.Ç., C.A., Y.K., O.K. ve Ş.K. isimli 7 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 35,5 gram metamfetamin, 17 adet uyuşturucu hap, bir hassas terazi, bir tabanca ve dokuz fişek, iki bıçak, üç cep telefonu ile 6 bin 910 lira nakit para ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheli Y.K.'nın 'Yağma' suçundan 20 yıl 46 ay 22 gün, O.K.'nın 'Dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay ve Ş.K.'nın 'Yağma' suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., B.K., ve G.Ç., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, C.A., Y.K., O.K. ve Ş.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
