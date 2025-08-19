Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Fatih'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Operasyonda 4,5 kilogram uyuşturucu madde ve 3 bin 500 adet uyuşturucu tohumu ele geçirildi.

Fatih'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Dervişali Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığına ilişkin ihbar üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler Y.Ö. ve O.Y'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda, yaklaşık 4,5 kilogram uyuşturucu madde, 3 bin 500 adet uyuşturucu tohumu, 2 hassas terazi, 8 fişek ve çok sayıda şeffaf poşet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
