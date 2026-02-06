Haberler

Fatih'te TIR tren hattının bulunduğu üst geçide çarptı

Fatih'te, tren hattının geçtiği üst geçide çarpan TIR, ekiplerin 5 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Olay sonrası yol trafiğe kapatıldı.

Fatih'te tren hattının bulunduğu üst geçide çarpan TIR, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasıyla TIR bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Orgeneral Nafiz Gürman Caddesi'nde meydana geldi. Sahil yoluna bağlanmak üzere seyir halinde olan 06 PNP 35 plakalı TIR, U3 Kazlıçeşme–Sirkeci tren hattının geçtiği üst geçide çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Vinç yardımıyla TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından TIR bulunduğu yerden kurtarıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
