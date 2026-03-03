Haberler

Fatih'te raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen tramvaya çarptı

Güncelleme:
Fatih'te Bağcılar yönüne giden tramvay, raydan çıkarak karşı yönden gelen tramvaya çarptı. Kaza sonrası, seferlerde aksama yaşandı ve yolcular tahliye edildi.

Fatih'te, Bağcılar yönünde ilerleyen tramvayın raydan çıkarak karşı yönden gelen tramvaya çarpması sonucu seferlerde aksama yaşandı.

T1 Kabataş-Bağcılar Hattı'nda seyreden tramvay, Eminönü durağına geldiği sırada raydan çıkarak karşı yönden gelen tramvaya çarptı.

Kazada, araçlarda hasar oluşurken, yolcular tahliye edildi.

Seferlerde aksamaya neden olan kazanın ardından, raydan çıkan tramvayın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Karaköy ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Adem Koç
