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Fatih'te tekstil atölyesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Fatih'te tekstil atölyesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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Fatih Beyazıt Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fatih'te tekstil atölyesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Beyazıt Mahallesi Mercan Çıkmazı Sokak'ta bulunan tekstil atölyesinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında, dumandan etkilenen 2 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Bölge esnafı Sedat Salman, hastaneye götürülen 2 kişinin yangına ilk müdahaleyi yapmak isterken dumandan etkilendiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci
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