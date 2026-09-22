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Fatih'te tartışmada bıçaklanan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti, şüpheli yakalandı

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Fatih Seyyid Ömer Mahallesi'nde, 18 yaşındaki S.T.A'nın annesine küfür edildiği iddiasıyla arkadaşıyla çıkan tartışmada arkadaşı kalbinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki genç kurtarılamazken, kaçan şüpheli yakalanıp küfür iddiasıyla tartıştığını söyledi.

Fatih'te, tartışma sırasında arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan genç hayatını kaybetti.

Seyyid Ömer Mahallesi'nde S.T.A. (18) ile annesine küfür ettiğini iddia ettiği arkadaşı Ensar Sezgin (18) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.T.A, Sezgin'i kalbinden bıçaklayarak yaraladı.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Sezgin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin çalışmasıyla S.T.A. yakalandı. İşlemleri için emniyete götürülen şüphelinin, annesine küfür edildiği iddiasıyla tartışmanın yaşandığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA
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