Haberler

Fatih'te 2 katlı tarihi bina alev alev yandı

Fatih'te 2 katlı tarihi bina alev alev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te bulunan Fransız Hapishanesi olarak bilinen tarihi yapının avlusundaki iki katlı binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangının kundaklama ihtimali araştırılıyor.

FATİH'te, Fransız Hapishanesi olarak bilinen tarihi yapının avlusunda bulunan 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ekiplerinin kundaklama şüphesi üzerinde durduğu yangına ilişkin inceleme başlatılırken tarihi bina havadan görüntülendi.

Yangın, dün gece saatlerinde Küçük Ayasofya Mahallesi Kennedy Caddesi'ndeki Fransız Hapishanesi olarak bilinen tarihi yapının avlusunda yer alan 2 katlı binada çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın tamamını sardı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tarihi binayı saran yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tarihi binanın kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, kundaklama ihtimali üzerinde durduğu yangına ilişkin inceleme başlatıldı. Kullanılamaz hale gelen tarihi bina havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar

2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu
Kocasının marketten aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var

Kocasının aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var
Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...

Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...
İrem Derici'den peş peşe itiraflar! Ev aldı, düğün tarihini açıkladı

İrem Derici'den peş peşe itiraflar! Ev aldı, düğün tarihini açıkladı
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu
'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verince herkes aynı yorumu yaptı

'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verdi
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu

5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu
Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli

Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli
Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrasını işaret etti: Büyük bir isim daha var
'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Ünlü isimden açıklama geldi

'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Açıklama geldi
12 dakikalık VAR incelemesi ülkeyi karıştırdı: Maçlar başlamadan mı sonuçlanıyor?

Ülkeyi karıştıran VAR incelemesi
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

ABD'den sınır komşumuzda askeri operasyon! Çok sayıda hedef vuruldu
title