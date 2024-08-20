Fatih'te sokak köpeklerinin saldırısında hayatını kaybeden kişi için belediye ekipleri harekete geçti

Utku Can SÖNMEZ/İSTANBUL, FATİH'te boş arazide sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Ayhan Özçelik (40) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Fatih Belediyesi ekipleri olayın yaşandığı bölgedeki sokak köpeklerini toplamaya başladı.

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Sümbül Efendi Mahallesi, Hisar Altı 1. Caddesindeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan Özçelik (40) boş arazide yürüdüğü sırada çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ve boynundan yaralanan Ayhan Özçelik'in bağırması üzerine Fatih Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özçelik, ambulansla hastaneye sevk edildi. Özçelik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BELEDİYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Ayhan Özçelik'in hayatını kaybetmesinin ardından Fatih Belediyesine bağlı ekipler, özel mülk olan arsada gerekli izinleri alarak sokak köpeklerini toplamaya başladı. Toplamda 6 köpeğin olduğu tahmin edilen alanda 2 köpek sakinleştirici iğne kullanılarak yakalandı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

"OLAYIN ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUM"

Sokak köpeklerin toplanmasına tepki gösteren Eylem Yüksekağaç, "Evet, saldırgan köpekler var. Biz yıllardır hayvanseverler olarak zaten söyledik. Bu köpekler alınır rehabilite edilir. Bir saldırgan köpek yüzünden neden milyonlarca köpeği niye biz hapsediyoruz Bu olayın sonucunu bilmiyoruz. Ölen kişiye Allah'tan rahmet diliyorum. Bu olayın araştırılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.