Üye Girişi
Haberler

Fatih'te sokak köpeklerinin saldırısında hayatını kaybeden kişi için belediye ekipleri harekete geçti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te boş arazide sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Fatih Belediyesi ekipleri olayın yaşandığı bölgedeki sokak köpeklerini toplamaya başladı.

Utku Can SÖNMEZ/İSTANBUL, FATİH'te boş arazide sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Ayhan Özçelik (40) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Fatih Belediyesi ekipleri olayın yaşandığı bölgedeki sokak köpeklerini toplamaya başladı.

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Sümbül Efendi Mahallesi, Hisar Altı 1. Caddesindeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan Özçelik (40) boş arazide yürüdüğü sırada çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ve boynundan yaralanan Ayhan Özçelik'in bağırması üzerine Fatih Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özçelik, ambulansla hastaneye sevk edildi. Özçelik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BELEDİYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Ayhan Özçelik'in hayatını kaybetmesinin ardından Fatih Belediyesine bağlı ekipler, özel mülk olan arsada gerekli izinleri alarak sokak köpeklerini toplamaya başladı. Toplamda 6 köpeğin olduğu tahmin edilen alanda 2 köpek sakinleştirici iğne kullanılarak yakalandı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

"OLAYIN ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUM"

Sokak köpeklerin toplanmasına tepki gösteren Eylem Yüksekağaç, "Evet, saldırgan köpekler var. Biz yıllardır hayvanseverler olarak zaten söyledik. Bu köpekler alınır rehabilite edilir. Bir saldırgan köpek yüzünden neden milyonlarca köpeği niye biz hapsediyoruz Bu olayın sonucunu bilmiyoruz. Ölen kişiye Allah'tan rahmet diliyorum. Bu olayın araştırılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fatih Belediyesi İstanbul Hayvan Hakları İstanbul Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor? Young Boys teknik direktörü kim? Patrick Rahmen kimdir? Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor? Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne? Young Boys nerenin, hangi ülkenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor? Fenerbahçe Young Boys maç yaptı mı? Fenerbahçe Young Boys kim eledi? Eren Erdem kimdir? Eren Erdem kaç yaşında, nereli? Eren Erdem neden istifa etti? Eren Erdem CHP'den istifa etti mi? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaç defa katıldı? TABİİ canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ şifresiz izleme linki! TRT 1 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 şifresiz izleme linki! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Ağustos Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Okan Buruk cezalı mı, yedek kulübesinde neden yok? Okan Buruk neden ceza aldı? Davinson Sanchez neden yok, sakat mı? Davinson Sanchez Young Boys maçında yok mu? Okan Buruk basın toplantısı ne zaman saat kaçta, CANLI İZLE! Bodo Glimt Kızılyıldız CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Bodo Glimt Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title