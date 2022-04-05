Fatih'te bir simitçi başka bir simitçiyi kendi bölgesinde satış yaptığı için yumrukladı - Haberler

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Fatih'te bir simitçi başka bir simitçiyi kendi bölgesinde satış yaptığı için yumrukladı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Fatih'te bir simitçi başka bir simitçiyi kendi bölgesinde satış yaptığı için yumrukladı

Fatih'teki handa iki simitçi arasında kavga yaşandı. Simitçinin satış bölgesine girdiği için diğer simitçiyi defalarca yumrukladı ve tepsisini dağıttı. O anlar olay yerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih Tahtakale'deki handa geçen hafta, sabah saatlerinde simitçi, başka bir simitçinin kendi bölgesine gelerek simit sattığını gördü. Kendi tablasını bırakan simitçi, bölgesine giren diğer simitçiyi art arda kafasına vurarak darbetti. Simitleri yere dökülen simitçi ise kendini korumaya çalıştı.

ESNAFLAR KAVGAYI YATIŞTIRDI

Araya esnafın girmesiyle simitçiler ayrılarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"BÖLGE KAVGASINA TUTUŞTULAR"

Esnaf Ali İmrakçı, "Biri aşağıdan diğeri de yukarıdan geliyordu. Herkes rızkını, ekmeğini yer dediler birbirlerine. O anda ağız dalaşı oldu, birbirlerine girdiler. Buraya sürekli gelen simitçiler, bölge kavgasına tutuştular. Esnaf sonra ayırdı." diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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