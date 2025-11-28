Haberler

Fatih'te şehit olan ve vefat eden öğretmenler için mevlit okutuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, şehit olan ve vefat eden öğretmenler için mevlit okutuldu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, şehit olan ve vefat eden öğretmenler için mevlit okutuldu.

Fatih'teki Beyazıt Camisi'nde cuma namazı öncesinde düzenlenen programda, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit olan ve vefat eden öğretmenler için dualar okundu.

Etkinliğe çok sayıda eğitimci ve vatandaş katıldı.

Cuma namazının ardından vatandaşlara, etli pilav, helva, lokum ve gül suyu ikram edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada ayin yapılıyor

İznik'te tarihi anlar! Ayin başladı, dünyanın gözü burada
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza

Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
Kırıkkale'de 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü

3 tonluk sacın altında kalan 2 işçi feci şekilde can verdi
İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek

İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
Belediyeye ait araçla kızının eşyalarını taşıyan zabıta müdürü

Belediyeye ait aracı kızına tahsis eden zabıta müdürü
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
CHP'nin kalesinde 'İndirim' kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba

CHP'nin kalesinde indirim kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

Ellerini havaya kaldırıp teslim olan iki kişiye kurşun yağdırdılar
Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı

Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.