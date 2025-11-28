Fatih'te şehit olan ve vefat eden öğretmenler için mevlit okutuldu

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, şehit olan ve vefat eden öğretmenler için mevlit okutuldu.

Fatih'teki Beyazıt Camisi'nde cuma namazı öncesinde düzenlenen programda, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit olan ve vefat eden öğretmenler için dualar okundu.

Etkinliğe çok sayıda eğitimci ve vatandaş katıldı.

Cuma namazının ardından vatandaşlara, etli pilav, helva, lokum ve gül suyu ikram edildi.