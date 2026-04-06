Haberler

Fatih'te trafikte tartıştığı kişiye sahte milletvekili kimliği gösteren kişi yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te bir sürücü, trafikte yaşanan tartışma sırasında sahte milletvekili kimliği ve TBMM rozetli cüzdan göstererek diğer sürücüyü tehdit etti. Olayla ilgili adli işlem başlatılırken, sürücü ve yanında bulunan yolcuya toplamda 16 bin lira ceza kesildi.

Fatih'te trafikte tartıştığı sürücüye sahte milletvekili kimliği ve TBMM rozetli cüzdan gösteren kişiye para cezası uygulanarak "evrakta sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Yapılan incelemede, dün Adnan Menderes Bulvarı'nda ters yönde ilerleyen bir aracın sürücüsünün başka bir sürücüyle tartıştığı ve sürücünün yanındaki kişinin, tartıştıkları sürücüye sahte milletvekili kimliği ve TBMM rozetli cüzdan gösterdiği tespit edildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen araç sürücüsü C.M. (22) ile yolcu koltuğunda oturan A.M. (53) ekiplerce yakalandı.

Sürücü ve yolcuya, Karayolları Trafik Kanunu'nun "ters yön", "taşıt yolu üzerinde duraklamak" ve "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden 16 bin 246 lira idari para cezası uygulandı.

Yakalanan A.M. hakkında "evrakta sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

