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Fatih'te park halindeki araçtan çanta çalan kadın tutuklandı

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İstanbul Fatih'te park halindeki bir otomobilden çanta çalan kadın şüpheli, güvenlik kameraları ve polis çalışmaları sonucu yakalanarak tutuklandı.

Fatih'te park halindeki bir araçtan çanta çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Haziran'da Kemalpaşa Mahallesi'nde bir otomobilden hırsızlık yapılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin park halindeki bir aracın arka kapısını açarak araçta bulunan çantayı aldığı, daha sonra olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüphelinin N.Ç. (22) olduğu belirlendi. Şüpheli kadın, 15 Haziran'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
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