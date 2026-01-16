Haberler

Fatih'te park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
Güncelleme:
Fatih'te Şehremini Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Araç, yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Şehremini Mahallesi Şair Mehmet Emin Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde bulunan hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangında hafif ticari araç alev alev yanarken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası hafif ticari araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
