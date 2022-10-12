Park halindeki araçta oturan 3 hakem, arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı Güncel Haberler İstanbul'un Fatih ilçesinde arkadan gelen bir otomobilin çarptığı park halindeki başka bir araçta bulunan 3 bölge hakemi yaralandı. Hakemleri yaralayan sürücü otomobilini terk ederek olay yerinden kaçarken, yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Fatih'te otomobilin çarptığı park halindeki başka bir otomobilde bulunan 3 bölge hakemi yaralandı. Sürücü aracını bırakarak kaçtı. ARKADAN GELEREK ÇARPTI Kaza, saat 21.30 sıralarında, Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde meydana geldi. Yol kenarında duran içerisinde sürücü Uğurcan Fidan ile futbol müsabakalarında hakemlik yaptıkları öğrenilen Muhammet Ömür, Bahadır İleri ve Berk Tezcan'ın bulunduğu 34 DNM 048 plakalı otomobile arkadan gelen 34 GK 9508 plakalı başka otomobil çarptı. SÜRÜCÜ OTOMOBİLİ TERK EDİP KAÇTI Kazada araçtaki üç bölge hakemi yaralanırken, diğer aracın sürücüsünün otomobili terk ederek kaçtığı ileri sürüldü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. KAZA SONRASI TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle Bakırköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri, kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kennedy Caddesi Fatih Güncel Haberler

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