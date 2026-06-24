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Fatih'te iş yerine giren otomobilin sürücüsü yaralandı

Fatih'te iş yerine giren otomobilin sürücüsü yaralandı
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Fatih'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından bir iş yerine girdi. Kazada sürücü başından yaralanırken, iş yerinde hasar oluştu.

FATİH'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından caddedeki iş yerine girdi. Kazada otomobil sürücüsü başından yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Akşemşettin Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimeyetini kaybettiği otomobil, önce kaldırıma çıktı, ardından caddedeki iş yerine girdi. Kazada otomobil sürücüsü başından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri geldi. Kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından belediye ekipleri temizlik çalışması gerçekleştirdi. İş yerlerinde ise hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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