Ayağına basan şahsa, İETT otobüsünün içinde bıçak çekti! Panik anları kamerada Güncel Haberler Fatih'te İETT otobüsünde bir kişi, iddiaya göre yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı. Otobüste korku dolu anlar yaşanırken kadın yolcular "kapıyı açın" diyerek çığlık attı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul'da bir İETT otobüsündeki olay dün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, iki kişi arasında "ayağıma bastın" tartışması çıktı. Ayağına basıldığını öne sürün yolcu, tartıştığı yolcuya bıçakla saldırdı. Yolcular arasında korku dolu anlar yaşandı. "KAPIYI AÇIN" Otobüsteki kadınların "kapıyı açın" diye çığlık attığı duyuldu. Saldırıya uğrayan yolcu otobüsün arka tarafına doğru ilerledi. Bıçaklı saldırgan ise peşinden ilerlemeye çalıştı. Bu sırada saldırganı beraber otobüse bindiği kişiler sakinleştirmeye çalıştı. Saldırıya uğrayan yolcu arka kapıdan inip uzaklaşırken olayla ilgili şikayetçinin bulunmadığı öğrenildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Fatih İETT 3. Sayfa Güncel Haberler

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