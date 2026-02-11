Haberler

Fatih'te uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla bir polis ve avukat tutuklandı

Fatih'te yapılan bir narkotik operasyonu sırasında el konulan uyuşturucunun sahte olduğu anlaşılınca, bir polis memuru ve avukat tutuklandı. Operasyonun ardından, bilirkişiler tarafından yürütülen inceleme sonucu sahte belgelere ve zimmete geçirildiği iddialarına dair soruşturma başlatıldı.

Fatih'te, 5 Şubat'ta "uyuşturucu madde ticareti" suçu kapsamında yapılan operasyonda ele geçirilen yaklaşık 2 kilogram maddenin, şüphe üzerine yapılan ön incelemesinde, uyuşturucu olmadığı belirlendi.

Bunun üzerine arama işlemi gerçekleştirilen ofise ait kamera görüntüleri incelendi.

Şüphelilerin, operasyonda el konulan paralarda eksiklik olduğu yönündeki beyanları da araştırılmaya başlandı.

Operasyonda görev alan polisler hakkında "iftira", "suç uydurma", "resmi belgede sahtecilik" ve "zimmet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Daha sonra, aramalar sırasında "hazirun" olarak bulunan avukat O.K. de soruşturmaya dahil edildi.

Avukat O.K. ile bir polis memuru gözaltına alınırken, avukatın evinde yapılan aramada, olay günü yanında bulunan el çantasına ve cep telefonuna el konuldu.

Şüpheli avukat ile polis memuru, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
