Haberler

Fatih'te bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

Fatih'te bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan iki genç hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeleri Arnavutköy'de toprağa verildi.

FATİH'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Uğur Tükel (27) ve Kadir Ataibiş(29) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölenlerin cenazesi bugün Arnavutköy'de toprağa verildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bakırköy yönünde seyir halinde olan 34 ECJ 296 plakalı motosiklet, sürücüsünün U dönüşü yapmak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklette bulunan Uğur Tükel ve Kadir Ataibiş yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırdı. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tükel ve Ataibiş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ataibiş'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kadir Ataibiş'in cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Ataibiş ve arkadaşı Uğur Tükel'in cenazesi Zeytinburnu Merkezefendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Arnavutköy'deki Yeşilbayır Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler

İkinci füze sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a sert uyarı
Trump'tan İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili ilk yorum

Trump'tan İran'ın yeni dini lideri için ilk yorum
NATO: Türkiye'ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız

NATO'dan Gaziantep'te düşürülen füze sonrası "Hazırız" mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan Avustralya'ya İran milli kadın futbol takımına 'iltica hakkı' vermesi çağrısı

İran milli kadın futbol takımına hiç beklenmedikleri bir yerden destek
Mbappe ve Ester bu kez kaçamadı

Ünlü çifti bu görüntü ele verdi!
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı
ABD'nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere'de

Trump'ın baskısına dayanamadılar! ABD'nin ölüm uçakları, Avrupa'da
Trump'tan Avustralya'ya İran milli kadın futbol takımına 'iltica hakkı' vermesi çağrısı

İran milli kadın futbol takımına hiç beklenmedikleri bir yerden destek
İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu