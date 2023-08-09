İstanbul Fatih'te motosiklet sürücüsü ile scooter çarpıştı. Scooter da bulunan iki kız çarpışma sonucu yola savrulurken motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Fatih'te motosiklet ile scooter çarpıştığı feci kaza kamerada

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te motosiklet sürücüsü ile scooter çarpıştı.

Scooter da bulunan iki kız çarpışma sonucu yola savrulurken motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Fethiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki motosiklet sürücüsü ile ara sokaktan çıkan Scooterlı iki kız çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle scooter da bulunan kızlar yola savrulurken motosiklet sürücüsü ise direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olaya karışan motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken sağlık ekipleri ise ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı iki kızı tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaza güvenlik kamerasında

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde motosiklet sürücüsünün cadde üzerinde seyrettiği scooter kullanan iki kızın ise ara sokaktan çıkarak motosikletin önüne atladığı görüldü.