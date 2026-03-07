Haberler

Fatih'te geri manevra yapan minibüsün çarptığı kadın yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te geri manevra yapan bir minibüs, geçmekte olan bir kadına çarparak yaralanmasına neden oldu. Kadın, minibüsün altında bir süre sürüklendi ve hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te geri manevra yapan minibüsün çarptığı kadın yaralandı.

Seyyid Ömer Mahallesi Alyanak Sokak'ta geri manevra yapan minibüs, bu sırada yoldan geçen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen kadın, aracın altında kalarak bir süre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla minibüsün altından çıkarılan yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Teyzenin bilinci yerindeydi"

Bölgede esnaflık yapan Harun Özçelik, basın mensuplarına, minibüs sürücüsünün, yol kapalı olduğu için aracını geriye almak isterken kazanın yaşandığını söyledi.

Özçelik, "Yaşlı bir teyzemiz, araçların arkasından karşıya geçmek isterken arabanın altında ciddi şekilde yerde sürüklendi. O anda hemen buradan koştuk, 112'yi aradık. Yardım etmeye çalıştık. Ambulans ekiplerimiz geldi, ondan sonra da teyzeyi alıp götürdüler. Teyzenin bilinci yerindeydi." dedi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar

140 bin lira ceza tepki çekmişti! APP plakalarla ilgili yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular

Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
Messi'nin eşi canlı yayında fena yakalandı

Herkes aynı yorumu yapıyor! Canlı yayında fena yakalandı
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Dilin Döğer, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor: Ve evet, birlikteyiz

Set aşkı gerçek oldu: Ve evet, birlikteyiz
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular

Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı

94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı
Achraf Hakimi'den eski eşine büyük şok

Hakimi'den eski eşine büyük şok