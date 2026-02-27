Haberler

Fatih'te 3 katlı metruk binada yangın; alevler bitişikteki ahşap binaya sıçradı

Güncelleme:
Fatih'teki 3 katlı metruk binada çıkan yangın, bitişikteki ahşap binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken, dumandan etkilenen bir kedi sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Derviş Ali Mahallesi Ananas Sokak'taki 3 katlı metruk binada saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki ahşap binaya sıçradı. Yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri duyulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, sokakta güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında binada mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen kediye ambulansta sağlık ekiplerince oksijen verilirken, kendine gelmesi için çabalandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iki binada da hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

