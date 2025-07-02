Fatih'te Kurşunlama Olayına Karışan Şüpheli Gözaltına Alındı

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Fatih'te 2 ev ve 4 iş yerinin kurşunlandığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda, şüphelilerden biri, geçmişteki suçları nedeniyle aranan M.C.İ. olarak yakalandı. Olayla ilgili diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Fatih'te, 2 ev ile 4 iş yerinin kurşunlandığı iddia edilen 2 şüpheliden 1'i düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Seyyid Ömer ve Mevlanakapı mahallelerinde, 25 Haziran gecesi, 2 ev ve 4 iş yerinin motosikletli şüphelilerce kurşunlanmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Olayı gerçekleştiren 2 şüpheliden birinin M.C.İ. olduğunu, saldırdığı kişileri mesajla tehdit ettiği belirlendi.

Söz konusu şüpheli, özel harekat polislerinin 30 Haziran'da bir eve yaptığı operasyonla yakalandı.

Hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.İ'nin adresinden ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 109 fişek ile tüfek aparatı ele geçirildi.

Diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
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