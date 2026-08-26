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Fatih'te Kontrollü Yıkımda Bina Çöktü: 2 Yaralı

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Fatih'te, kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkım çalışması yapılan 5 katlı binanın kısmen çökmesi nedeniyle iş makinesi operatörü ile 1 işçi yaralandı.

Fatih'te, kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkım çalışması yapılan 5 katlı binanın kısmen çökmesi nedeniyle iş makinesi operatörü ile 1 işçi yaralandı.

Haseki Sultan Mahallesi Ahmet Hikmet Sokak'ta, iş makinesinin de kullanıldığı çalışmalar sırasında bir binada kısmen çökme meydana geldi.

Çökme nedeniyle iş makinesi binanın içindeki boşluğa düştü.

İş makinesi operatörü ile 1 işçi yaralanırken, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan 2 yaralıya sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çökme nedeniyle bitişikteki binanın duvarında da hasar oluştu.

Bu bina, tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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