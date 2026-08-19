Fatih'te bıçaklı kavgada kadın yaralandı, şüpheli gözaltında

Fatih'te, kavga ettiği midyecinin kız kardeşini bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Nişanca Mahallesi İsmail Sefa Sokak'ta midyeci ile yanına gelen kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli midyeciye bıçakla saldırdı.

Bu sırada ağabeyini korumak için araya giren satıcının kız kardeşi bıçakla yaralandı.

Şüpheli, olayın ardından kaçarak yakındaki bir markete gitti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kavga, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA