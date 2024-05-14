Talihsiz kadının kamyonetin altında kaldığı anlar kamerada!

İstanbul Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ÇEVREDEKİLERİN UYARISIYLA DURDU

Mimar Kemalettin Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde bir büfeye ekmek bırakan sürücü, kamyonetiyle geri giderken, yolda yürüyen kadına çarptı. Çarpmanın eksiyle kamyonetin altına kalan kadın, ilerleyen aracın altında bir süre sürüklendi. Çevredekilerin uyarısıyla kazayı fark eden sürücü, kamyoneti durdurdu.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya ilişkin çalışma yapan polis ekipleri, sürücünün ifadesini aldı.

"OLAY ANINDA BİLİNCİ AÇIKTI"

Görgü tanığı Edip Kaymaz, kazada yaralanan kadının yolun ortasından gittiğini belirterek, "Şoför de fark edemedi. Biz arkasından bağırdık. Koşana kadar kadını ileriye götürdü. Bir vatandaş daha geldi. Kamyonetin altından çıkardık. Olay anında bilinci açıktı. Konuşuyordu, cevap veriyordu. Yanılmıyorsam, parmağında kırık vardı." ifadelerini kullandı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, geriye doğru giden kamyonetin kadına çarpması, aracın altında kalan kadının ilerleyen kamyonetle beraber sürüklenmesi yer aldı.