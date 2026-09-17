Fatih'te iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı
Fatih'te bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Fatih'te bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mevlanakapı Mahallesi'nde B.Ç'nin (38) gece saatlerinde iş yerinin kurşunlandığını bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, iş yerini kurşunlayan Y.E.E. (39), olay yerinde bulunan O.Ü. (32) ile şüphelilerin olay yerinden ayrılmak için bindikleri taksinin sürücüsü C.K'yi gözaltına aldı.
Olayın, şüpheli Y.E.E. ile iş yeri sahibi B.Ç. arasındaki husumetten kaynaklandığı belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.