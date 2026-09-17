Haberler

Fatih'te iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Fatih'te bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mevlanakapı Mahallesi'nde B.Ç'nin (38) gece saatlerinde iş yerinin kurşunlandığını bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, iş yerini kurşunlayan Y.E.E. (39), olay yerinde bulunan O.Ü. (32) ile şüphelilerin olay yerinden ayrılmak için bindikleri taksinin sürücüsü C.K'yi gözaltına aldı.

Olayın, şüpheli Y.E.E. ile iş yeri sahibi B.Ç. arasındaki husumetten kaynaklandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
ABD ile Husiler Umman'da masaya oturdu! Kızıldeniz için kritik görüşme

Terlikli savaşçılar süper güce diz çöktürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı

Kartelin yüzen yakıt istasyonuna baskın! ABD ordusu batırdı
Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Taçi'ye 25 yıl hapis cezası

İşlediği suçlar yanına kar kalmadı! Şimdi cezasını çekme zamanı
Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! 4 isim kulübeye

İsmail Kartal neşteri vurdu! 4 isim kulübeye, yıldız futbolcu şok oldu
Adana’da aile faciası: Boşandığı eşini ve oğlunu silahla vurup intihar etti

Küçücük çocuğuna bile acımadı! Eski eş dehşet saçtı
Greenwood direği geçemedi! Kadın güvenlik görevlisi kahroldu

Greenwood'un frikiğine verdiği tepki bomba
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'borsa' açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak

Piyasaların kilitlendiği zirve sona erdi! Bakanlıktan "borsa" mesajı
Yunanistan'ın provokasyonlarına TSK'dan net mesaj! 2 bin komando Ege'de

TSK'dan Yunan'a net mesaj! Yüzlerce komando bölgeye çıkarma yaptı