Fatih'te İçinde Para Bulunan Çanta Iraklı Turiste Teslim Edildi

Fatih'te, zabıta ekiplerince içinde para bulunan çanta Iraklı turiste teslim edildi.

Fatih Belediyesi zabıta ekipleri, Sultanahmet Meydanı'ndaki Alman Çeşmesi yakınlarında bir bankta çanta unutulduğunu fark etti. Çantayı açan ekipler, içinde pasaport ve para olduğunu gördü. Bunun üzerine durumu bildiren zabıta ekipleri, çantayı turizm polislerine teslim etti.

Pasaporttaki bilgilerden Iraklı turiste ulaşan polis, karakolda 130 bin lira değerindeki farklı döviz cinsinden para olan çantayı sahibine verdi.

Çantası bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Omar Ahmed Mohammed, zabıta ekiplerine duyarlılıkları için teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.