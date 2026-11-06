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Fatih'te ev arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

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Fatih'te ev arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Fatih'te ev arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı
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Fatih Aksaray Mahallesi'nde dün bir apartman dairesinde çıkan tartışma kavgaya dönüşünce V.S.'nin ev arkadaşı N.K.'yı bıçakla yaraladığı iddia edildi ve N.K. hayatını kaybetti. Gözaltına alınan yabancı uyruklu V.S., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FATİH'te birlikte yaşadığı ev arkadaşı N.K.'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu V.S. tutuklandı.

Olay, dün Aksaray Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte yaşayan yabancı uyruklu N.K. ile V.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.S., ev arkadaşı N.K.'yı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde N.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. N.K.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan V.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. V.S., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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