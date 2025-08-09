Küfür kavgasında esnaflar birbirine girdi! Çekpasla saldırdı

Küfür kavgasında esnaflar birbirine girdi! Çekpasla saldırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Küfür kavgasında esnaflar birbirine girdi! Çekpasla saldırdı
Haber Videosu

Fatih'te esnaflar arasında küfürleşme sonucu çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Gruptan birinin çekpasla saldırdığı görülürken tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken 2 kişi yaralandı.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında ortalık karıştı. Edinilen bilgiye göre esnaf olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

ÇEKPASLA SALDIRDI

Küfürleşmenin yaşanması üzerine taraflar birbirine girdi. Taraflardan biri çekpasla ile diğer tarafa saldırırken, ortamın gerilmesi sonucu kavga büyüdü. Karşı taraftaki grup bir anda diğer tarafla tekme ve yumruklarla saldırınca ortalık karıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin panik yaşadığı kavga sonucu 2 kişi yaralandı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan tarafları gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bankalarda yeni dönem! ATM'den para yatırma işlemlerine düzenleme geldi

ATM'den işlem yapanlar dikkat: Günlük limit düşürüldü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Baba:

MK krolari

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper Yılmaz'dan Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme

Eski dostlar düşman mı oluyor? Barış Alper'den Kerem'e olay gönderme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.