Küfür kavgasında esnaflar birbirine girdi! Çekpasla saldırdı
Fatih'te esnaflar arasında küfürleşme sonucu çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Gruptan birinin çekpasla saldırdığı görülürken tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken 2 kişi yaralandı.
İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında ortalık karıştı. Edinilen bilgiye göre esnaf olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.
ÇEKPASLA SALDIRDI
Küfürleşmenin yaşanması üzerine taraflar birbirine girdi. Taraflardan biri çekpasla ile diğer tarafa saldırırken, ortamın gerilmesi sonucu kavga büyüdü. Karşı taraftaki grup bir anda diğer tarafla tekme ve yumruklarla saldırınca ortalık karıştı.
2 KİŞİ YARALANDI
Çevredekilerin panik yaşadığı kavga sonucu 2 kişi yaralandı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan tarafları gözaltına aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel