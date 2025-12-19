Haberler

FATİH'te Bekçiye Çarpan Sürücü Yakalandı

FATİH'te Bekçiye Çarpan Sürücü Yakalandı
Güncelleme:
Fatih'te devriye gezen bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalışırken bekçiye çarptı. Yaralanan bekçi hastaneye kaldırıldı, sürücü kısa sürede yakalandı.

FATİH'te 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalıştığı sırada hafif ticari araçla bekçiye çarptı. Hastaneye kaldırılan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan sürücü E.İ.U. (25) ise kısa sürede yakalandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Balat'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevini sürdüren gece bekçileri, ara sokakta ilerleyen şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalıştığı sırada hafif ticari araçla bekçiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan bekçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan E.İ.U.'nün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title