Fatih'te dükkanı basıp, çalışanı darp ettiler...O anlar kamerada

Dükkan basma anları güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Fatih'te ticaret anlaşmazlığı yüzünden bir dükkanı basan 3 kişi, mağaza çalışanını darp etti. Olay anı dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 12.30'da Eminönü Mercan Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 3 kişi Eminönü'nde dükkanı bulunan Osman Kartal'a kumaş sattı. Kartal, aldığı kumaşları bir süre sonra iade etti. Bu durumdan rahatsız olan şahıslar, Kartal'ın dükkanına giderek raflardaki kumaşları almak istedi. Dükkan çalışanı Ahmet Fevzi, kumaşları vermeyerek Osman Kartal'ı arayıp durumu haber verdi. Telefon görüşmesi devam ederken 3 şahıs, Fevzi'yi darp etmeye başladı. Telefonun diğer ucundaki iş yeri sahibi Osman Kartal, polise haber verdi. Kavga seslerini duyan cadde esnafı dükkana gelerek tarafları ayırmaya çalıştı. İçeride yaşanan arbede dışarı taştı. Esnafın müdahalesiyle taraflar ayrılırken, şüpheliler bu sefer de dükkanda bulunan kumaşları etrafa atmaya başladı. Polis ekiplerinin gelmesiyle olay son buldu. Darp edilen dükkan çalışanı Ahmet Fevzi, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi. Taraflar emniyette ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Dükkan basma anları kamerada

Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 3 şüphelinin dükkana girerek kasada duran çalışan ile tartıştığı görülüyor. Şahıslar yere yatırdıkları dükkan çalışanını dakikalarca darp ettikten sonra cadde esnafı olaya müdahale ediyor.

"Telefonla konuşurken onu dövmeye başladılar"

Yaşananları anlatan iş yeri sahibi Osman Kartal, "Daha önce bizim bir ticaretimiz oldu. Ticaretimizi birkaç hafta önce bitirdik ve ürünlerini iade ettik. Daha çok ürün almak istediklerini söylediler ama biz hesabı kapattık. Sonra dükkanı yağmalamak için geldiler. Burada duran arkadaşım beni aradı. 'Dükkan sahibi yok, ben onu arayayım' demiş. Telefonla konuşurken onu dövmeye başladılar, ürünleri almaya çalıştılar" dedi.

"1-2 saat sonra bunları serbest bıraktılar"

Kamera görüntülerini izlerken arbedeyi gördüğünü söyleyen Kartal, "Polisi aradım. Sonra polis geldi. Ben de hemen hastaneye gittim. Arkadaşımı hastaneye götürmüşler. Darp raporu aldık, karakola getirdik. Karakolda ifadelerini aldılar. Suç duyurusunda bulunduk. 1-2 saat sonra bunları serbest bıraktılar. Mağdur durumda kaldık. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Dükkanı yağmalamaya başladılar"

Aralarındaki ticaret nedeniyle husumet oluştuğunu söyleyen Kartal, "Bunlar kumaşçı. Biz de aynı işi yapıyoruz. Bunlardan kumaş aldık. Biz anlaşamadık, kumaşlarını geri iade ettik. Bunlar da buna istinaden husumet oluşturdu. Daha önce de bir tartışmamız olmadı. Biz onların ürünlerini verdik. Gurur yaptılar. 'Bizim ürünü aldınız, satmadınız. Bize geri veriyorsunuz. Biz de sizin dükkanınızdan mal alırız' gibi tavırlarla dükkanı yağmalamaya başladılar" şeklinde konuştu.