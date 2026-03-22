Fatih'te 2 binanın çökmesinin ardından yaşananlar kamerada

Fatih'te 2 binanın çökmesinin ardından yaşananlar kamerada
Fatih'te meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlama sonrası iki bina çökmüş, enkaz altında kalanlardan üçü kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştır. Olay yerindeki görüntülerde mahalle sakinlerinin kurtarma çalışmalarına katıldığı ve çevrede hasar oluştuğu görülüyor.

FATİH'te doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından 2 bina çöktü. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken, çökme sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından bitişik nizamda bulunan 2 bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, enkaz altında kaldığı değerlendirilen 5 kişiden 3'ü ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 2 kişiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

Doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından iki binanın çökmesiyle sokakta yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çökme sonrası oluşan toz bulutunun dağılmasıyla mahallelinin enkazda mahsur kalanları kurtarmaya çalıştığı görülürken, çevredeki ev ve araçlarda da beton parçaları nedeniyle hasar oluştuğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İstanbul'un göbeğinde iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolcu cinayetinin ardından herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor

Herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor
Tayland'da mahsur kalan Duygu German gözyaşlarını tutamadı

Tatil için gittiği ülkede mahsur kalan fenomen gözyaşlarını tutamadı
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
Netanyahu'dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik

Netanyahu'dan beklenmedik açıklama
Futbolcu cinayetinin ardından herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor

Herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor
Heyelan otomobili böyle yuttu! Her şey 3 saniye sürdü

Her şey 3 saniye sürdü! Heyelan otomobili böyle yuttu
İran'ın vurduğu şehirde Ben-Gvir'e sert tepki: Sen bir Nazisin

İran'ın yıktığı şehirde İsrailli bakana sert tepki: Sen bir Nazisin