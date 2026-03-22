Fatih'te 2 binanın çökmesinin ardından yaşananlar kamerada

FATİH'te doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından 2 bina çöktü. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken, çökme sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından bitişik nizamda bulunan 2 bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, enkaz altında kaldığı değerlendirilen 5 kişiden 3'ü ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 2 kişiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

ÇÖKME SONRASI YAŞANANLAR KAMERADA

Doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından iki binanın çökmesiyle sokakta yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çökme sonrası oluşan toz bulutunun dağılmasıyla mahallelinin enkazda mahsur kalanları kurtarmaya çalıştığı görülürken, çevredeki ev ve araçlarda da beton parçaları nedeniyle hasar oluştuğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı