Fatih'te Çocuğu Oyalayıp Telefonu Çalan Şüpheli Kamerada

Fatih'te bir iş yerinde masada oturan çocuğu oyalayan bir şüpheli, cep telefonunu alarak kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

FATİH'te bir iş yerine giren şüpheli, masada oturan çocuğu oyalayarak cep telefonunu aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Molla Gürani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi iş yerine gelerek masanın başında bulunan çocuğa babasını sordu. Çocuğu bu şekilde oyalayan şüpheli, masanın üzerinde duran cep telefonunu alarak iş yerinden çıktı. Telefonun çalındığını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamaralarını inceledi. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin çocuğa bir şeyler sorduğu, ardından masanın üzerindeki telefonu alıp hızla uzaklaştığı görülüyor. İş yeri sahibinin şüpheliden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
