Fatih'te bir otelde yangın çıktı, mahsur kalanlar merdivenle kurtarıldı

FATİH'TE bir otelin kazan dairesinde yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşlar otelde mahsur kalanları merdivenle kurtardı. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Otelde kalanların merdivenle kurtarılma anları cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Yangın, 19.00 sıralarında Binbirdirek Mahallesi'nde bulunan bir otelin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kazan dairesinden yoğun duman çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Otelde kalanlar yangın nedeniyle dumandan etkilendi. Vatandaşlar otelde kalanları merdivenle kurtardı. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

GÖRGÜ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTI

Yangın çıkan otelin yanında bulunan restoranda çalışan Rıdvan Işık, "Burada kapıda oturmuştuk. Arkadaşlarla oturmuştuk kuzenlerle. Ondan sonra baktık hafiften duman çıkıyor. Ayağa kalktık. Bakalım ne oluyor diye. Otelde yangın çıkmış. Abim buradaydı zaten. Abimlere söyledim. Onlar itfaiyeyi aradılar. İtfaiyenin gelmesini beklemedik biz, mahsur kalan kişiler vardı, merdiven uzattık. Onları önce kurtardık. Ondan sonra içeride yangın tüpüyle olaya müdahale ettik. Ondan sonra itfaiye amirleri geldikten sonra da zaten onlar gereken müdahaleleri yaptılar. Biz 2 kişi çamdan çıkardık. Öbür türlü de ön kapıdan da 5-6 kişi çıktı. Dumanın etkisinden birkaç kişiyi restoranda da getirdik biz. Ayran olsun içecek olsun. Desteğimizi de verdik onlara. Yaklaşık 7-8 kişiyi biz esnaf olarak kurtardık" dedi.