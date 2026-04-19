Fatih'te 2 kişi arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavga güvenlik kamerasında

Fatih'te iki kişi arasında çıkan, bıçaklı ve silahlı kavga bir büfenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüye göre, 3 Nisan'da Milet Caddesi'ndeki bir büfede iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Zanlılardan biri kavga sırasında bıçak çekerken, diğeri de silahını çıkardı. Bunun üzerine kaçmaya başlayan kişiyi, diğer şüpheli silahla ateş ederek kovaladı.

Fatih Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerce olaya ilişkin yürütülen çalışmada şüphelilerden biri yakalandı.